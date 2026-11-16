Adıyaman Besni\'de şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobildeki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, babası, annesi ve 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sayören köyü yakınlarında meydana geldi. Şükrü Avcı (43) idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Derya Avcı yaşamını yitirdi; babası Şükrü Avcı, annesi Saadet Avcı (41) ile kardeşleri Fatma (8) ve Mustafa Avcı (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.