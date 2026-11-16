Adıyaman Besni'de şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni\'de şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, babası, annesi ve iki kardeşi yaralanarak Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobildeki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, babası, annesi ve 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sayören köyü yakınlarında meydana geldi. Şükrü Avcı (43) idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Derya Avcı yaşamını yitirdi; babası Şükrü Avcı, annesi Saadet Avcı (41) ile kardeşleri Fatma (8) ve Mustafa Avcı (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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