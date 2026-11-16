Adıyaman polisi 9-15 Kasım'da aranan 73 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman polisi 9-15 Kasım'da aranan 73 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman polisi 9-15 Kasım\'da aranan 73 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 9-15 Kasım tarihleri arasındaki çalışmalarında aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15'i tutuklanıp ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, 9'unun hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin 9-15 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yakalanan 73 kişiden 9'unun hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Tutuklanan 15 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 10 kişi hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHırsızlık3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:22
Süper Lig’in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
22:11
Tam 4 isim Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelecek
Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
22:05
Samsun’da korkunç olay 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:01:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman polisi 9-15 Kasım'da aranan 73 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android