Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Araçtaki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralanarak Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, Sayören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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