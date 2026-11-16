Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

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Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu\'nda devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
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Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında Muhammed Efe T. (17), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Efe T., ile motosiklette bulunan Hamza U. (16), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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