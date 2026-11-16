Adıyaman\'da otobüsler çarpıştı, belediye otobüsündeki 1 yolcu yaralandı

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda, eski Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Mahmut O. idaresindeki 34 UCD 22 plakalı Özlem Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, ana yoldan yan servis yoluna girdiği sırada, servis yolunda seyir halinde olan Tülay G. idaresindeki 02 AGH 933 plakalı belediye otobüse çarptı.

Şehirlerarası otobüste yaklaşık 20, belediye otobüsünde ise çok sayıda yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kameralara yansıyan kaza anında yolcular çığlık atarak korku yaşadı.

Kazada belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Sevgi D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.