İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBB Başkan Vekili Ünlüce ile Meclis'te görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki makamında TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile encümen üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Adıyaman, Ardahan, Edirne, Gölbaşı ve Çatalca belediye başkanları da yer aldı.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki makamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleriyle bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki makamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le görüştü.
Kaynak: ANKA
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