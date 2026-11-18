(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki makamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki makamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le görüştü.