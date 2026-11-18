Galatasaray'ın Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un milli takım kampından İstanbul'a dönüşüyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rusya ile Venezuela arasında Krasnodar'da oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen genç futbolcunun, kentteki uçuşların durdurulmasından etkilenebileceği ifade edildi. Rusya'da yaşayan Türk gazeteci Dağhan Büyükkantarcıoğlu, Krasnodar'da güvenlik gerekçesiyle uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Uçuşların yarına kadar yeniden başlamaması halinde Rusya Milli Takımı futbolcularının kara yolu veya trenle başka şehirlere geçmesinin beklendiği aktarıldı. Bu gelişme nedeniyle Batrakov'un İstanbul'a dönüş programında gecikme yaşanabileceği belirtildi.

MAÇTA SAKATLIK GEÇİRDİ

Öte yandan Aleksey Batrakov, Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan 21 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi için saha kenarına alındı. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen Batrakov, karşılaşmaya devam etti. Genç oyuncu, mücadelenin 70. dakikasında teknik heyetin kararıyla yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.

"CİDDİ DEĞİL, HER ŞEY YOLUNDA"

Karşılaşmanın ardından Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Batrakov, sakatlığının ciddi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Genç futbolcu, "Her şey harika, ciddi değil, her şey yolunda. Bu milli takım kampı da milli takımdaki bu yıl da çok iyi geçti." ifadelerini kullandı. Batrakov'un sağlık durumuna ilişkin açıklaması endişeleri azaltırken, İstanbul'a dönüşünün Krasnodar'daki uçuşların yeniden başlamasına bağlı olarak gecikebileceği belirtildi.