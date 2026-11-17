Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek bilimsel çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocukların eğitim hayatındaki motivasyonlarını artırmak ve gelecek hedeflerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Adıyaman Üniversitesinde çeşitli birimleri ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi programında çocuklar, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin eğitim imkanları, akademik çalışmaları ve bilimsel araştırma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında gözlemevi, bilimsel araştırma laboratuvarları, deney hayvanları merkezi, fen-edebiyat fakültesi, biyoloji laboratuvarı ve merkezi derslikleri gezen çocuklar, farklı bilim dallarında yürütülen çalışmaları yakından inceleme imkanı buldu.

Üniversitenin akademik ve bilimsel altyapısını tanıyan çocukların, gezi sayesinde yeni meslek alanları ve eğitim imkanları hakkında bilgi edindiği belirtildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen programla çocukların bilimsel meraklarının geliştirilmesi, üniversite eğitimine yönelik farkındalıklarının artırılması ve gelecek hedeflerine ilişkin motivasyonlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Öğretici ve verimli geçen üniversite gezisi, çocukların bilim ve akademik yaşamla tanışmasının ardından sona erdi.