Adıyaman Kahta'da hafif ticari araç, arkasında pulluk bulunan traktöre çarptı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da hafif ticari araç, arkasında pulluk bulunan traktöre çarptı

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Adıyaman Kahta\'da hafif ticari araç, arkasında pulluk bulunan traktöre çarptı
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Adıyaman Kahta'da sabah saatlerinde hafif ticari araç, arkasına pulluk bağlanan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pulluk ön camdan sürücü kabinine girdi; sürücü yara almadan kurtuldu ve kaza için soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç traktöre çarptı. Traktörün arkasındaki pulluk araca saplanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, demir pulluk bağlı olan 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki demir pulluk, hafif ticari aracın motor kaputunu parçalayıp, ön camdan sürücü kabinine girdi. Sürücünün yara almadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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