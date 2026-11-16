Adıyaman Sümer Meydanı yakınında yumruk ve tekmeleşen genç kızları vatandaşlar ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Sümer Meydanı yakınında yumruk ve tekmeleşen genç kızları vatandaşlar ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Sümer Meydanı yakınında yumruk ve tekmeleşen genç kızları vatandaşlar ayırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında nedeni henüz belirlenemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk, tekme ve saç çekmeyle büyüyen kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Adıyaman'da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada genç kızlar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Birbirlerinin saçlarını da çeken kızları, araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGrup Genç3. SayfaAdıyamanGölbaşıGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Gemlik’te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu’ya satılıyor Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
19:12
Galatasaray’dan ayrılıyor mu İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:55:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman Sümer Meydanı yakınında yumruk ve tekmeleşen genç kızları vatandaşlar ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android