Adıyaman'da belediye otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı.

T.G. idaresindeki 02 AGH 933 plakalı belediye otobüsü ile M.O'nun kullandığı 34 UCD 22 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akif Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan yolcu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.