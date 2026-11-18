ADIYAMAN'da, bir binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını selamlayan Mahmut Avcı'ya (43) otomobil çarptı. Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON GÜNLERDE BAYRAĞI SELAMLAMAYA GELİYORDU

Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde, bir binanın dış cephesine asılı bayrağı selamlamaya gelen Mahmut Avcı, dün akşam da yeniden geldi. Avcı, bayrağı selamlarken, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Avcı'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mahmut Avcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GERİ GERİ YÜRÜRKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Mahmut Avcı'nın geri geri yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı görüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.