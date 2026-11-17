Adıyaman Karadağ'da çıkan orman yangını itfaiye söndürdü, ölen ya da yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Karadağ Mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı; bazı ağaçlar zarar gördü.
Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?