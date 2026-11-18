Adıyaman Altınşehir'de park halindeki motosiklet çalındı, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında park halindeki 02 AFL 775 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ömer Aktı polise haber verdi, motosikletin bulunması için soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında Ömer Aktı'ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ömer Aktı, polis ekiplerine haber verdi. Aktı, motosikletinin bulunmasını istedi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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