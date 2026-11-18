Adıyaman'da, karayoluna düşen kaya parçalarını sağlık ekipleri kaza olmasın diye yoldan kaldırdı.

Karadağ Ormanlık alan içerisinde yerinden oynayarak yuvarlanan kaya parçaları, Adıyaman merkez İndere Karayolu üzerine düştü. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı karayolunda kaya parçalarının her hangi bir araca çarpmaması rahat bir nefes aldırdı. Ambulansla yoldan geçen sağlık ekipleri, kaya parçalarını fark ederek kazaların yaşanmaması için tek tek kaldırdı. Oldukça ağır olan kaya parçalarını taşıyamayan sağlık ekipleri, yuvarlayarak hem şarampole hem de refüje bıraktı. Kayaları yoldan kaldıran sağlık ekipleri daha sonra ambulansla bölgeden ayrıldı.