Başkan Göksu, Esenler\'in 2027 bütçesini 14 milyar 850 milyon lira olarak duyurdu

ESENLER Belediyesi'nin 2027 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi 7'inci Seçim Yılı 3'üncü Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Esenler Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 14 milyar 850 milyon lira olarak açıklandı.

Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin 2027 yılı bütçesi, yatırım hedefleri ve mali yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bütçenin 14 milyar 850 milyon lira olduğunu belirten Göksu, bütçenin neredeyse yarısının yatırımlara ayrıldığını ifade ederek belediyenin kendi kaynaklarını üretmesinin ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemini belirtti.

'14,85 MİLYAR LİRALIK BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA'

Esenler Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan paya dikkat çeken Göksu, bütçenin büyüklüğünü ve yatırım oranını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi bakın, bizim şu andaki bütçemiz on dört milyar sekiz yüz elli milyon, bu bütçemizin yüzde kırk altısını yatırımlara ayırmışız."

Belediyenin mali bağımsızlığını güçlendirmek ve kendi kaynaklarını üretmek amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Göksu, enerji yatırımlarının bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Özgürlük bütçe, kendi kaynağımızı kendimiz üretiyoruz. Şu anda biz ileri elektrik santrali yapıyoruz. Allah nasip ederse kendi elektriğimizi artık kendi santralimizden almış olacağız."

Belediyelerin kendi kaynaklarını üretmesinin mali açıdan önem taşıdığını söyleyen Göksu, uluslararası finansman olanaklarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası kredileri, dünya kredileri hepsi hazır. Hatta alın diye geliyorlar bize."

'İHALELERİN YÜZDE 99.9'U AÇIK İHALE USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın ve yasal düzenlemelere uygunluğun önemine dikkat çeken Göksu, belediyenin ihale süreçlerine ilişkin de bilgi verdi. Göksu, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 99,9'unun açık ihale usulüyle yapıldığını belirtti.

'GELİRLERİN YÜZDE 73'Ü ÖZ KAYNAK'

Esenler Belediyesi'nin 2027 yılı gelir bütçesinin yüzde 73'ünün belediyenin öz kaynaklarından, yüzde 27'sinin ise merkezi idare gelirlerinden oluştuğunu belirten Göksu, öz kaynakların bütçe içindeki yüksek payına dikkat çekti.

Göksu, bu dağılımın belediyenin kendi gelirlerini oluşturma ve mali imkanlarını yönetme kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME 143.9 MİLYAR HARCANDI'

Esenler Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Göksu, bu alanda belediye bütçesinin çok üzerinde bir kaynak kullanıldığını belirtti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 143,9 milyar lira harcandığını ifade eden Göksu, Esenler'de 68 bin 500 konutun dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Göksu, hedeflerinin 100 bin konutun dönüşümüne ulaşmak olduğunu söyledi.