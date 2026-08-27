Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası’nda 3 madalya

Samsun'da düzenlenen Trap 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Sivas'ı temsil eden sporcular, genç kadınlar ve takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle kente madalya gururu yaşattı.

"Trap Atış 30 Ağustos Zafer Kupası", Samsun Çarşamba Belediyesi Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi. Samsun, Sivas, Giresun, Tokat, Çorum ve Ankara'dan toplam 35 sporcunun katıldığı müsabakalarda Sivas'ı 4 sporcu temsil etti.

Organizasyonda genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Sivaslı sporculardan Göksu Soyüyüce altın madalyanın sahibi olurken, Elif Naz Demir ise gümüş madalya kazandı.

Takım kategorisinde de başarılı bir performans sergileyen Sivas ekibi, Veysel Demir, Erkan Kalkan ve Göksu Soyüyüce'den oluşan kadrosuyla bronz madalya elde etti. Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Erkan Kalkan ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.