Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası’nda 3 madalya - Son Dakika
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Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası’nda 3 madalya

Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası’nda 3 madalya
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Samsun'da düzenlenen Trap 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Sivaslı sporcular genç kadınlarda Göksu Soyüyüce altın, Elif Naz Demir gümüş; takımda bronz madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen Trap 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Sivas'ı temsil eden sporcular, genç kadınlar ve takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle kente madalya gururu yaşattı.

"Trap Atış 30 Ağustos Zafer Kupası", Samsun Çarşamba Belediyesi Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi. Samsun, Sivas, Giresun, Tokat, Çorum ve Ankara'dan toplam 35 sporcunun katıldığı müsabakalarda Sivas'ı 4 sporcu temsil etti.

Organizasyonda genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Sivaslı sporculardan Göksu Soyüyüce altın madalyanın sahibi olurken, Elif Naz Demir ise gümüş madalya kazandı.

Takım kategorisinde de başarılı bir performans sergileyen Sivas ekibi, Veysel Demir, Erkan Kalkan ve Göksu Soyüyüce'den oluşan kadrosuyla bronz madalya elde etti. Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Erkan Kalkan ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elif Naz, Samsun, Gümüş, Göksu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası’nda 3 madalya - Son Dakika

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