Mersin Mut'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Mersin Mut'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor

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Mersin Mut\'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor
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Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinasyonunda arama sürüyor. Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde ve Göksu Irmağı çevresinde dronla tarama yapıldı; jandarma ve bölge sakinleri de destek veriyor.

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde arama yapıldı.

Ekipler, Göksu Irmağı ve çevresinde ise dron ile havadan tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA
JandarmaMersinSağlıkGüncelGöksuAFADMutSon Dakika

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