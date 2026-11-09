Mersin Mut\'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde arama yapıldı.

Ekipler, Göksu Irmağı ve çevresinde ise dron ile havadan tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama çalışmalarına destek veriyor.