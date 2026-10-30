Kocasinan Şimşekspor, 3. haftada Pazar günü Battalgazi Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocasinan Şimşekspor, 3. haftada Pazar günü Battalgazi Belediyespor'a konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocasinan Şimşekspor, 3. haftada Pazar günü Battalgazi Belediyespor\'a konuk olacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PGL 3. Grup'ta yer alan Kocasinan Şimşekspor, 3. haftada Pazar günü deplasmanda Battalgazi Belediyespor'a konuk olacak. Sarı-siyahlılar 2. hafta sonunda 3 puanla 6. sırada ve sakat kalecisi Hasan Göksu dışında eksik bulunmuyor.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında Pazar günü deplasmanda Battalgazi Belediyespor'a konuk olacak.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, Battalgazi Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve ardından karayolu ile Malatya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Geride kalan 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar 3 puanla 6. sırada yer alıyor. Kocasinan Şimşekspor'da zorlu deplasmanda öncesi sakatlığı süren kaleci Hasan Göksu dışında eksik isim bulunmuyor.

Pazar günü Malatya Battalgazi Çim Sahada oynanacak olan Battalgazi Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor maçı saati 14.00'de başlayacak ve hakem Eyyüp Salih Mol düdük çalacak.

Kaynak: İHA
KocasinanGöksuPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
Müge Anlı’nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti
Lüksün böylesi Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:55:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocasinan Şimşekspor, 3. haftada Pazar günü Battalgazi Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android