Sinop Türkeli\'de Ahilik Haftası programında çırağa geleneksel şed kuşatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Ahilik kültürünü anlatan çeşitli video gösterimleri gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler tarafından Ahilik yemini edilirken, geleneksel şed kuşatma töreni de düzenlendi.

Törende ilçenin esnaflarından Gökhan Göksu tarafından bir çırağa şed kuşatıldı. Törenle birlikte Ahilik kültürünün önemli geleneklerinden biri yaşatılırken, meslek ahlakı, dayanışma ve ustalık geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.

Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sunan öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edilerek, Ahilik Haftası kutlandı.