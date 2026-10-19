Salihlili iki milli judocu Balkan Judo Şampiyonası\'nda bronz kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocuları Göksu Delibay ve Hira Kılkış, uluslararası arenada elde ettikleri başarıyla ilçeye gurur yaşattı. Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden iki sporcu, kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Balkan Judo Birliği ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonada Manisa ve Salihli'yi, ay-yıldızlı forma altında Salihli Belediyespor Kulübü sporcuları Göksu Delibay ve Hira Kılkış temsil etti.

Şampiyonada 57 kilogram kategorisinde mücadele eden Göksu Delibay ile +70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Hira Kılkış, rakipleri karşısında gösterdikleri performansla Balkan üçüncülüğünü elde etti. İki milli sporcu, kazandıkları bronz madalyalarla önemli bir başarıya imza attı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Göksu Delibay ve Hira Kılkış'ı, ayrıca antrenörlerini tebrik etti. Ayaz, milli sporculara uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diledi.