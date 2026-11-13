Bingöl Solhan\'da 25 Ekim\'den beri kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedenine, ilçeye bağlı Göksu köyünde ulaşıldı.

Solhan ilçesinde yaşayan alzaymır hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının 28 Ekim'de kayıp ihbarında bulunmasıyla polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Peşmen'in kaybolduğu gün D-300 kara yolu üzerinde Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edildi. Çalışmalar çevre köyler ve kırsal alanlarda genişletilirken, Peşmen'in cansız bedenine Solhan ilçesi Göksu köyü kırsalında ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.