3 kez dünya şampiyonu kick boksçu Hamza Eren Göksu, Avrupa'da altın madalya istiyor - Son Dakika
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3 kez dünya şampiyonu kick boksçu Hamza Eren Göksu, Avrupa'da altın madalya istiyor

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3 kez dünya şampiyonu kick boksçu Hamza Eren Göksu, Avrupa\'da altın madalya istiyor
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19 yaşındaki milli kick boksçu Hamza Eren Göksu, 6-15 Kasım'da Makedonya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. 3 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan Göksu, 54 kilogram Low Kick kategorisinde haftanın 6 günü çift antrenman yapıyor.

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olan 19 yaşındaki milli sporcu Hamza Eren Göksu, Makedonya'da düzenlenecek Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasından da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kastamonu'da 11 yaşında akran zorbalığına maruz kalmasının ardından kendisini savunmak amacıyla spora başlayan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu, gelinen süreçte 3 kez dünya şampiyonluğu ve bir kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. 8 yıldır dövüş sanatlarıyla uğraşan milli sporcu Hamza Eren Göksu, 6-15 Kasım tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenecek Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasından madalyayla dönmek için hazırlık yapıyor. "Atom Karınca" lakabıyla tanınan Hamza Eren Göksu, haftanın 6 günü çift antrenman yaparak 54 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele edeceği şampiyonaya hazırlanıyor.

"Ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum"

Kick boksa 11 yaşında başladığını söyleyen Hamza Eren Göksu, "Akran zorbalığına maruz kaldığım için spora başladım. Küçükken bir arkadaşımla yaşadığım kavganın ardından kendimi savunmak amacıyla buraya gelmiştim. Bu vesileyle Eldar Hocamla tanıştım. Bundan 8 yıl önce başladığım bu sporda şu an buralara kadar geldim. 3 defa dünya şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum ve sayısız Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. Daha önce de birçok kez milli takımda ülkemi temsil ettim. Şu anda yeniden ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Bu yıl 3 turnuvadan aldığı şampiyonluklar sayesinde Milli Takıma girmeye hak kazandığını belirten Göksu, "Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu için hazırlıklarıma devam ettim. Son bir aydır yoğun şekilde çalışıyorum. Güzel hazırlandığımı düşünüyorum. İnşallah bayrağımızı göndere çekeceğim" diye konuştu.

Elizade: "Yeni hedeflerimiz için çalışıyoruz"

Kick Boks Kastamonu İl Temsilcisi ve Göksu'nun Antrenörü Eldar Elizade ise, "En büyük mutluluğumuz Kastamonu'dan bir sporcunun 3. kez dünya şampiyonu olması. Şu an yeni hedeflerimiz için çalışıyoruz. 6 Kasım'da başlayacak Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Ülken için bir şey yapmak çok onur verici. Hamza çok disiplinli bir sporcu. 3 kez dünya şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda Kick Boks, Muaythai ve Wushu branşlarında ilerliyoruz. Boks branşında da kendisini geliştirmesi için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göksu ile yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini kaydeden Elizade, "Çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz, pazar günleri dinleniyoruz. Kamp düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ayda 1-2 kez büyük şehirlere dövüşmeye gönderiyorum. Farklı sporcularla karşılaşarak kendisini geliştirmesini ve maç tecrübesi kazanmasını istiyorum. Hamza'nın maç tecrübesini Avrupa'da göstereceğine inanıyorum. Önümüzdeki şampiyonada da başarılı olacağına güveniyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıMakedonyaKick BoksDünyaGöksuSporSon Dakika

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