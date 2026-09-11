Depremzedeler Ezgi Apartmanı tahliye kararına tepkili, 35 canın hesabı sorulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremzedeler Ezgi Apartmanı tahliye kararına tepkili, 35 canın hesabı sorulacak

Depremzedeler Ezgi Apartmanı tahliye kararına tepkili, 35 canın hesabı sorulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliyesine, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzedelerden sert tepki geldi. Diğer binalarda ailelerini yitirenler, evlatlarını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu'ya destek verip 35 canın hesabı sorulana kadar susmayacaklarını belirtti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ezgi Apartmanı davasında verilen tahliye kararına, 6 Şubat depremlerinde diğer binalar/da yakınlarını kaybeden yurttaşlardan da sert tepki geldi. Hatay'daki enkazlarda ailelerini yitiren depremzedeler, "Ödül gibi ceza verildi, adalet enkaz altında kaldı" diyerek evlatlarını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu'ya destek verdi. Depremzedeler, "35 canın hesabı sorulana kadar susmayacağız" mesajı paylaştı.

Hatay Rana Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, "Ezgi Apartmanı davasında sanıklara ödül gibi ceza verildi. 700 gün firari olan, kolon kesen, 35 insanın ölümünden sorumlu olan sanıklar tahliye edildi. Bu karar kabul edilemez. Nurgül ablanın feryadı hepimizi yakıyor. Aynı acıyı yaşayan bizleri yakıyor. Bu adalet değil, adalet enkaz altında. Nurgül ablanın yanındayız. 6 Şubat depremlerinin hesabı sorulacak, adalet mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

"EZGİ APARTMANI AİLELERİ YALNIZ DEĞİLDİR"

İskenderun MCG Tower'da anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe ise "6 Şubat depreminde ailesini ve yakınlarını kaybetmiş biri olarak bugün Ezgi Apartmanı için konuşuyorum: 35 insan öldü, kolon kesildiği tespit edildi ve buna rağmen tahliye kararı veriliyor. Ailelerden bu kararları, bu cezasızlıkları sessizce kabul etmelerini mi bekliyorsunuz? Adalet duygumuzu da mı gömelim? Geride kalan insanların çığlıkları vicdanınızı hiç mi titretmiyor? 'Deprem öldürdü' deyip geçemezsiniz. Bu binaları bu hale getiren koşulları da, sorumluları da, verilen kararları da unutmayacağız. Ezgi Apartmanı aileleri yalnız değildir. 35 canın hesabı gerçekten sorulana kadar susmayacağız" ifadelerini kullandı.

"NURGÜL ABLANIN EVLATLARI ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Hatay Cemil Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden Yiğit Torun da şunları kaydetti:

"Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıkları serbest bıraktılar. Savcı 'olası kast' istemesine rağmen sanıklar dava sonrasında tahliye edildi. Evlatlarını çöp poşetleriyle toplamak zorunda kaldı Nurgül abla, biraz vicdan ya. Biz 'olası kast' derken siz sanıkları tutuklamaktan bile acizsiniz. Yeter artık ya. Bir evlat nasıl büyütülüyor? Bir evladı toprağa gömmek, ihmaller yüzünden ölmesine şahit olmak... Bunlar ne demek? 6 Şubat'ta bu insanlar ölmedi, bizzat ihmallerden dolayı öldürüldüler. Benim annem Berna Torun da benim babam Kemal Torun da... Hiçbir sevdiğimiz 6 Şubat'ta ölmedi, tam tersi ihmalden öldürüldüler. Nurgül ablanın evlatları da ölmedi, öldürüldü. Buna rağmen o sanıklar tahliye edildi. Bırakın olası kastı, sanıklar tutuklu bile değil. Bizim gözümüzde bu ihmallerden sorumlu kim varsa bunların hepsi katil ve biz bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Yeter artık, bizim canlarımızın hiç mi önemi yok? Bundan sonra afetlerde zarar görecek insanların canının hiç mi önemi yok? Biz bugün bunlara ses çıkarmadıkça, burada cezalar verilmedikçe... Hadi bizim sevdiklerimiz öldü, bundan sonra insanlar ölmeye devam edecek ve o katiller pişkin pişkin dışarıda gezmeye devam edecek. Buna insanın vicdanı nasıl el verebilir? Bizim vicdanlarımız buna izin vermiyor."

"HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMECEĞİZ"

Hatay Rönesans Rezidans'ta anne, baba ve kız kardeşini kaybeden avukat Yeşim Toplu, "Bunların cezalarının kanunda karşılığı var, uygulanırsa var. ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ben de sen de vazgeçmeyeceksin. Biliyorum, ben senin yanındayım. Buradan sana sesleniyorum: O öldürülen canlarımızın bacaklarıyız, gözleriyiz, kollarıyız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ben senin yanındayım, ben seni bugün çok iyi anlıyorum. Nasıl yorulduğunu, bunun karşısında ne yapacağını bilmediğinin çok iyi farkındayım. Ama asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Göksu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler Ezgi Apartmanı tahliye kararına tepkili, 35 canın hesabı sorulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:13:17. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler Ezgi Apartmanı tahliye kararına tepkili, 35 canın hesabı sorulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement