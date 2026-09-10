Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı - Son Dakika
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Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar bekleniyor. Oğlu, gelini ve 6 aylık torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, adliye önünde yaptığı açıklamada en ağır cezanın verilmesini istedi. Göksu'nun, "Ben 6 aylık Asude'yi, altından bezini çıkartmadan toprağa koydum" sözleri yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, bugün karar bekleniyor. Oğlunu, gelinini ve 6 aylık torunu Asud e'yi kaybeden Nurgül Göksu, "Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti, üçü benim evladım. 6 aylık Asude'yi kaybettim. Ben 6 aylık Asude'yi, altından bezini çıkartmadan toprağa koydum. Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar olası kasttan yargılanıp en ağır ceza ile müebbet hapis cezası alsınlar" dedi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE 35 KİŞİYE MEZAR OLDU

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, bugün karar duruşmasının yapılması bekleniyor. Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, Kahramanmaraş Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ben bu adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Çünkü sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 700 gün boyunca firariydi. Biz her duruşmaya katıldık. Dile kolay, üzerinden dört yıl geçti. Her duruşmada hazır bulundum. Evlatlarımın adaleti için üç buçuk yıldan bu yana mücadele veriyorum. Bugüne kadar yemek yemedim, su içmedim. Uykular haram oldu bana. Düşünün, dile kolay, üç evladınızı kaybetmişsiniz. Üç evladınız toprağın altında ve bunların adaleti için mücadele veriyorsunuz.

Mahkeme savcısı sanıklar hakkında olası kasttan ceza talep etti. Kamu personellerinin de olası kasttan yargılanmasını istiyorum. Çünkü o insanlar da benim çocuklarımın bile isteye görevlerini yapmayarak ölümlerine sebep olmuşlardır. Ben burada iki tane avukat evladını kaybeden bir anneyim. Çocuklarımın cübbesi elimde. Oğlum, canım oğlum, görüyor musun? Annen, senin katılman gereken duruşma salonlarında senin adaletin için dört yıldan bu yana mücadele veriyor. Sizlerin enkazın altında, altı aylık bebeğinle, eşinle son nefesini verirken çırpınarak hayatını kaybetmene sebep olan insanlar, Allah'ın izniyle az kaldı, cezalarını çekecekler. Gereken cezalar verilecek inşallah.

Buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Benim evlatlarım kolonları kesilen Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Üç buçuk yıldan bu yana kendim delil nöbeti tutup kesilen kolonu kendim buldum. Enkazda 12 gün boyunca nöbet tuttum. Buradan sesimi yetkililer duysun. Bu insanlar boş yere hayatını kaybetmiş olmasınlar.

"6 AYLIK ASUDE'Yİ ALTINDAN BEZİNİ ÇIKARTMADAN TOPRAĞA KOYDUM"

Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti, üçü benim evladım. 6 aylık Asude'yi kaybettim. Ben 6 aylık Asude'yi, altından bezini çıkartmadan toprağa koydum. Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar olası kasttan yargılanıp en ağır ceza ile müebbet hapis cezası alsınlar.

Buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bu insanlar üç, beş yıl yatıp çıkmasınlar. 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Biz yaklaşık dört yıldan bu yana adalet arıyoruz. Bu insanlar üç, beş yıl yatıp da çıkmasınlar. Bu insanlar boşuna hayatını kaybetmiş olmasınlar. Bu insanlara ceza indirimi verilmesini, bu insanların üç-beş yıl yatıp çıkmasını kabul etmiyoruz. Sayın Bakanım, lütfen sesimizi duyun.

Biz bu acıları yaşadık, dört yıldan bu yana adalet için mücadele veriyoruz. Deprem sanıklarının birçoğu hala firari. Firari olanların da yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse özel ekip kurulup yakalanmalarını istiyoruz. Bizim acılarımıza kayıtsız kalmayın. Bu annenin, benim gibi birçok annenin acısı var. Evlat acısıyla yürekleri yanıyor. Bizim acılarımıza kayıtsız kalmayın. Ne olur, gelin adaleti sağlayın. Dört yıldan beri sadece adalet istiyorum. İki evladı hukuk fakültesi bitirmiş bir anneyim. Her duruşmaya evlatlarının cübbesiyle katılan bir anneyim ben. Sadece çocuklarımın adaletini istiyorum."
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güncel, Deprem, Göksu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı - Son Dakika

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