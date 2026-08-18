Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi karaya çıkardı; şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, dün Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda bir kişiyi suda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek şahsı bot yardımıyla karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.