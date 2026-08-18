Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Göksu Barajı\'nda Erkek Cesedi Bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri cesedi karaya çıkardı, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik ve ölüm nedeni belirlemek için morga kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi karaya çıkardı; şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, dün Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda bir kişiyi suda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek şahsı bot yardımıyla karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Olaylar, Göksu, Çınar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

10:33
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
10:25
Süper Lig’in eski yıldızları şov yaptı Benfica’dan tarihi fark
Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:44:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.