Sakarya Hendek\'te kar yağışı bin 725 rakımlı Dikmen\'in ardından mahallelere de ulaştı

Sakarya Hendek'te kar yağışı bin 725 rakımlı Dikmen'in ardından mahallelere de ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hendek'te bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla kar yağdı. Gece etkisini genişleten yağış Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini beyaza bürüdü, sabah güzel manzaralar oluştu.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün ilçenin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturan yağış, gece saatlerinde etkisini genişleterek Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini de beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: İHA
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