Giresun'da 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı, Mavi Göl 312 binle öne çıktı - Son Dakika
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Giresun'da 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı, Mavi Göl 312 binle öne çıktı

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Giresun\'da 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı, Mavi Göl 312 binle öne çıktı
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Giresun\'da 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı, Mavi Göl 312 binle öne çıktı
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Giresun'da 2026 turizm sezonunda doğal ve kültürel destinasyonlar 600 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl 312 bin, Göksu Travertenleri ise 256 bin ziyaretçiyle en çok ilgi gören noktalar oldu.

Giresun'da 2026 yılı turizm sezonunda doğal ve kültürel turizm destinasyonları 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayılarında Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri ilk sıralarda yer aldı.

Giresun'un doğal güzellikleri ve tarihi değerleri, 2026 turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte açıklanan ziyaretçi verilerine göre, kentin öne çıkan turizm destinasyonlarını toplamda 600 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ziyaretçi sayılarında ilk sırayı, 312 bin kişiyle Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mavi Göl aldı. Turkuaz renkli suyuyla dikkat çeken Mavi Göl'ü, 256 bin ziyaretçiyle Göksu Travertenleri takip etti. Böylece bu iki doğal turizm alanı, toplam 568 bin ziyaretçiye ulaşarak Giresun turizminin en çok ilgi gören noktaları oldu.

Kentin tarihi ve kültürel değerleri de ziyaretçilerin ilgisini gördü. Giresun Müzesi 21 bin 393 kişiyi ağırlarken, Giresun Adası'nı ise 13 bin 300 kişi ziyaret etti.

Açıklanan veriler, Giresun'un turizm hareketliliğinde doğal güzelliklerin önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu. Özellikle Mavi Göl ve Göksu Travertenleri, 2026 sezonunda kentin en fazla ziyaret edilen turizm destinasyonları olarak öne çıktı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMavi GölGiresunTurizmGöksuYerelSon Dakika

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