Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD araması sürüyor - Son Dakika
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Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD araması sürüyor

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Mersin Mut\'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD araması sürüyor
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Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinasyonunda arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde karadan ve havadan, Göksu Irmağı'nda botla arama yapıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için araştırmalar devam ediyor.

Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen'e ulaşılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde hem karadan hem havadan arama yapıyor.

Göksu Irmağı'na ağırlık veren ekipler, bölgeyi botla inceliyor.

Alzheimer hastası kadın için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA
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