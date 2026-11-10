Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Süper Finalleri'ne 19-3'lük galibiyetle başladı - Son Dakika
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Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Süper Finalleri'ne 19-3'lük galibiyetle başladı

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Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Süper Finalleri\'ne 19-3\'lük galibiyetle başladı
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TFF'nin düzenlediği Plaj Futbolu Süper Finalleri, Alanya'da 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı. İlk gün Alanya Belediyespor, Sahilspor'u 19-3 yenerek şampiyonaya farklı bir galibiyetle girdi; organizasyon 15 Kasım'a kadar sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri Alanya'da başladı. Alanya Belediyespor, ilk maçında Sahilspor'u 19-3 skorla mağlup ederek, şampiyonaya farklı bir galibiyetle giriş yaptı.

Alanya, plaj futbolunda Türkiye şampiyonunu belirleyecek büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı. 15 Kasım'a kadar sürecek şampiyonanın ilk günü, bol gollü karşılaşmalara sahne oldu.

Alanya Belediyespor'dan 19 gol!

Günün en dikkat çekici sonucu, Alanya temsilcisi Alanya Belediyespor'dan geldi. Sahilspor karşısında etkili bir oyun sergileyen takım, rakip fileleri havalandırarak sahadan 19-3 skorla galip ayrıldı. İlk maçını farklı kazanan Alanya ekibi, şampiyonaya iddialı bir başlangıç yaptı. İlk günün diğer karşılaşmalarında Serhad Erciş Örene Spor, Karataş Belediyespor'u 4-3; Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği, İskenderun 1967'yi 10-1, Karasu 1933 Spor, 19 Mayıs Belediyespor'u 6-5 mağlup etti. Matso Manavgat Belediyespor ise Özderespor karşısında 13-3'lük galibiyet elde etti. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da tribünden Alanya Belediyespor-Sahilspor karşılaşmasını takip etti.

Plajda heyecan dolu mücadele

Süper Finallerde 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda Alanya Belediyespor, saat 10.00'da Serhad Erciş Örene Spor ile karşılaşacak. Günün diğer maçlarında saat 10.00'da Arsuz Belediyespor-İskenderun 1967, 11.30'da Karasu 1933 Spor-Matso Manavgat Belediyespor ve 13.00'te Karataş Belediyespor-Sahilspor mücadele edecek.

Kaynak: İHA
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