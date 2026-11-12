Alanya'da 24. Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu, İHA muhabiri Karcı ödül aldı - Son Dakika
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Alanya'da 24. Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu, İHA muhabiri Karcı ödül aldı

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Alanya\'da 24. Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu, İHA muhabiri Karcı ödül aldı
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Alanya Gazeteciler Cemiyetinin 24. Medya Başarı Ödülleri, Alanya'daki törenle sahiplerini buldu. İHA Alanya muhabiri Recep Karcı, 'Yılın Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "24'üncü Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya muhabiri Recep Karcı, "Yılın Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Alanya'daki bir otelde düzenlenen ödül gecesine ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve yerel basın mensupları ile gazetecilerin aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı Gaye Coşkun, medya sektörünün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Medyanın bir taraftan ayakta kalma mücadelesi verirken diğer taraftan mesleğin temel görevini yerine getirmeye çalıştığını belirten Coşkun, gazetecilik mesleğinin yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Meslek yasasına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Coşkun, "Biz her zaman bir şey söylüyoruz. Bir meslek yasasına ihtiyacımız var diyoruz. Çünkü mesleğimizin kurtuluşu gazeteci kimdir sorusuyla başlayacak bir meslek yasası istiyoruz. Gazetecinin tanımının yapıldığı, meslek mensuplarının temel hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleğin üzerine inşa edildiği evrensel ilkeler başta olmak üzere tüm yönleriyle özgün bir yapıya, düzenlemeye ihtiyacımız var" dedi.

"Basın meslek yasası için çalışıyoruz"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de, basın sektörünün yaşadığı sorunlara ve Basın Meslek Yasası ihtiyacına değindi. Konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ancak yasal düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamalara rağmen henüz somut bir adım atılmadığını belirten Özdemir, sektördeki sorunların bir an önce gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Sendika olarak Anadolu'da örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özdemir, gazetecilere destek olmak amacıyla aidat almadan ve işverenlerle sözleşme yapmadan dayanışma içerisinde hareket ettiklerini ifade etti. Özdemir, Medya-İş Sendikası çatısı altında gazetecilere destek vermekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

"Gazetecilik kamu görevidir"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise gazeteciliğin önemli bir kamu görevi olduğunu belirterek, basın mensuplarının toplumun doğru haber alma hakkının sağlanmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getiren Öztürk, mesleğin büyük fedakarlık gerektirdiğini ifade etti. Gazetecilerin görevlerini onurla, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ve gerçeği olduğu gibi aktararak yapmalarının önemine dikkat çeken Öztürk, ödül alan basın emekçilerini tebrik etti.

Ulusal basının başarılı isimleri ödüllendirildi

Konuşmaların ardından 24'üncü Medya Başarı Ödülleri kapsamında farklı kategorilerde ödül alan gazetecilere ödülleri takdim edildi. "Yılın TV Gazetecisi" ödülü Habertürk TV'den Esra Toptaş'a verilirken, "Yılın Dijital Medya Gazetecisi" ödülüne Hilal Köylü layık görüldü. "Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü" ise DW Türkçe'de görev yapan Alican Uludağ'a verildi.

İHA muhabirine jüri özel ödülü

"Yılın Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü"nün sahibi olan İHA Alanya muhabiri Recep Karcı ise ödülünü ise Habertürk Spikeri Esra Toptaş'ın elinden aldı.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım katıldı.

Kaynak: İHA
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