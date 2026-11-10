Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar - Son Dakika
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Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar

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Alanya\'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
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Alanya\'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlanan otomobile ulaşmak için itfaiye ve AFAD ekipleri halatlarla aşağı indi. Ancak araçta kimse bulunamadı. Otomobilde yalnızca cep telefonu bulan ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Çevrede yapılan aramalara rağmen kazadan sağ kurtulan 2 kişiye ulaşılamadı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde O.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcaşehir Mahallesi'nde yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

GERİDE BİR TEK TELEFONLARI KALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan otomobile ulaşmak için itfaiye ekipleri halat yardımıyla şarampole indi. Araçta yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, otomobil içerisinde bulunan cep telefonundan araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek vermek amacıyla halat yardımıyla aracın bulunduğu bölgeye indi. Yapılan incelemelerde, sürücü O.K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen diğer kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalara rağmen 2 kişiye ulaşılamadı.

"AĞAÇ YIKILDI SANDIM”

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede bulunan Rabia Teker, duyduğu ses üzerine olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Ağaç yıkıldı sandım. Ambulans, itfaiye geldi. Ondan önce bir araba durdu. Ondan sonra arabanın uçtuğunu anladım. Büyük bir ses duydum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar
Kaynak: İHA
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