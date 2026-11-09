Antalya'da araç ve işletme aramalarında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da araç ve işletme aramalarında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Antalya\'da araç ve işletme aramalarında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Antalya'da Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 510 kilogram sarmalık tütün ve 12 bin 80 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron ve 100 paket kaçak sigara bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 12 bin 80 adit doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 510 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron, 12 bin 80 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 100 paket içime hazır kaçak sigara, ele geçirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGazipaşa3. SayfaMakaronAntalyaGüncelAlanyaKepezSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da araç ve işletme aramalarında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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