Antalya Alanya'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Antalya Alanya'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancının cansız bedeni bulundu

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Antalya Alanya\'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancının cansız bedeni bulundu
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Antalya Alanya\'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancının cansız bedeni bulundu
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Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı, kaldığı dairede cansız bulundu. Çevre sakinlerinin kötü koku şüphesiyle yaptığı ihbar üzerine daireye giren ekipler, şahsın bedenini otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı, kaldığı dairede ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hacet Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir süredir kendisinden haber alınamayan Willem Visser'in dairesinden gelen kötü kokudan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 59 yaşındaki Hollanda uyruklu şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Visser'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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