AGC'nin 24. Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı'ndan Mert Cantürk iki ödül aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AGC'nin 24. Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı'ndan Mert Cantürk iki ödül aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AGC'nin 24'üncüsünü düzenlediği Medya Başarı Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Törende Anadolu Ajansı'ndan serbest haberci Mert Cantürk iki ödül alırken, ilk kez verilen Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü DW Türkçe'den Alican Uludağ'a verildi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 24'üncüsünü düzenlediği Medya Başarı Ödüllerini, törenle sahiplerine verdi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve aileleri katıldı.

AGC Başkanı Gaye Coşkun, törendeki konuşmasında, medya sektörünün de dünyadaki dönüşüm sürecinden çok ciddi etkilendiğini söyledi.

Bu sebeple bir taraftan ayakta kalma savaşı veren medyanın bir taraftan da mesleğin asıl rolünü icra etme çabası içerisinde olduğunu belirten Coşkun, "Biz her zaman bir şey söylüyoruz. Bir meslek yasasına ihtiyacımız var diyoruz. Çünkü mesleğimizin kurtuluşu olan 'Gazeteci kimdir?' sorusuyla başlayacak bir meslek yasası istiyoruz. Gazetecinin tanımının yapıldığı, meslek mensuplarının temel hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleğin üzerine inşa edildiği evrensel ilkeler başta olmak üzere tüm yönleriyle özgün bir yapıya, düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise Basın Meslek Yasası'yla ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak yasal düzenlemeyle ilgili çalışma yapılacağı söylenmesine rağmen henüz gerçekleştirilmediğini hatırlattı.

Sorunların bir an önce dile getirilip çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özdemir, Medya-İş Sendikası'nın Anadolu'nun her yerindeki gazetecilere ulaştığını ve dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise gazetecilerin de kamu görevi ifa ettiğine dikkati çekti.

Teyitli, doğru haber için gazetecinin önemine işaret eden Öztürk, "Gazeteci görevini yaparken büyük zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Çok zor bir görev icra ediyor. Ama önemli olan o mesleği yaparken onurla yapmak, gururla yapmak, tarafsız bir şekilde kalabilmek ve olanı olduğu gibi aktarabilmek önemli. Ben onun için bugün ödül alan, yıllarını bu mesleğe vermiş olan basın emekçilerini, medya mensuplarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Jüri Başkanlığını Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın yaptığı ve başvuru yapan gazetecilerin geçen yılki çalışmalarının değerlendirildiği yarışmada, Anadolu Ajansı'nda serbest haberci olarak hizmet veren Mert Cantürk, "Dijital Medya Fotoğrafı" ve "Görüntü Kamera" dallarında iki ödül kazandı.

Cantürk'e ödüllerini, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya verdi.

Ulusal Basının Yıldızları Medya Başarı Ödülleri kategorisinde "Yılın TV Gazetecisi" ödülü Habertürk TV'den Esra Toptaş'a, "Yılın Dijital Medya Gazetecisi" ödülü ise Hilal Köylü'ye verildi.

Bu yıl ilk kez verilen "Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü" de sahibini buldu. Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve Anadolu Ajansı'ndan emekli olan Tunç adına verilen ödülü, DW Türkçe'den Alican Uludağ aldı.

Protokol üyeleri, diğer kategorilerde ödül almaya hak kazanan gazetecilere de ödüllerini verdi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerAnadolu AjansıAntalyaUludağGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Guardiola geri dönüş yolunda Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
AK Parti’den Yeni Parti’ye rest Kongreye katılmayacak AK Parti'den Yeni Parti'ye rest! Kongreye katılmayacak
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:37
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 23:44:44. #.0.3#
SON DAKİKA: AGC'nin 24. Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı'ndan Mert Cantürk iki ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android