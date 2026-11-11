Alanya'da akrobatik hareket yapan iki motosiklet sürücüsü için polis harekete geçti - Son Dakika
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Alanya'da akrobatik hareket yapan iki motosiklet sürücüsü için polis harekete geçti

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Alanya\'da akrobatik hareket yapan iki motosiklet sürücüsü için polis harekete geçti
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Alanya\'da akrobatik hareket yapan iki motosiklet sürücüsü için polis harekete geçti
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Alanya'da sabah D-400 kara yolunda iki motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran iki motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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