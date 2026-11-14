Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda 23 Ekim'de motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi, 22 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti. Genç öğrencinin vefatı, eğitim gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesini yasa boğdu.

Kaza, 23 Ekim günü Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi, memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.

Fatma İşler'in vefatının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da taziye mesajı yayımladı. Üniversitenin paylaştığı mesajda, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Fatma İşler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Rektör Türkdoğan mesajında, "Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, arkadaşları ve ALKÜ ailemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Kenan Ahmet TürkdoğanYerel HaberlerMotosiklet3. SayfaAlanyaEğitimGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android