Alanya'da 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Alanya Kızılcaşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı, araçtaki iki kişi yara almadan kurtulup bölgeden ayrıldı. Hurdaya dönen otomobil için jandarma, itfaiye ve AFAD sevk edildi; jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde, O.K. yönetimindeki 07 CLM 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı yara almadan atlatan iki kişi aracı olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldı.

Hurdaya dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurulan halat sistemiyle bölgeye inen ekipler, araçtaki kişilerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
JandarmaAntalyaİtfaiyeAlanyaGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
20:54
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 21:27:39. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android