Alanya\'da giyim mağazasında marka avukatları denetiminde taklit ürünlere el konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir giyim mağazasında, taklit (imitasyon) ürün satıldığı ihbarı üzerine marka avukatları ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Olay, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada taklit ürün satıldığı yönündeki ihbar üzerine marka avukatları ile polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekibinin mağaza önünde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, polis ekipleri ve marka avukatları iş yerinde arama yaptı. İmitasyon olduğu belirlenen ürünlere el konuldu.

Denetim sırasında mağaza sahibi Ü.Ö., marka avukatlarının sık sık denetim gerçekleştirmesine tepki göstererek, denetimlerin çözüm odaklı bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini ifade etti.