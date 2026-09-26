Siyaseti hareketlendiren iddia! AK Parti\'ye geçiyor

Yeniden Refah'ta siyasi hareketliliğe ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Partinin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Doğan Bekin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın çalışmıştı.

GÖZLER DOĞAN BEKİN’E ÇEVRİLDİ

Siyasi kulislere yansıyan iddiaya göre Doğan Bekin’in parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıkları son dönemde belirginleşti. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiasına göre, Bekin ile Suat Kılıç arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları yaşandığı ve bu durumun zamanla gerilime dönüştüğü ileri sürüldü.

SUAT PAMUKÇU DA AK PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

Doğan Bekin hakkındaki iddia, daha önce aynı partide milletvekilliği yapan Suat Pamukçu’nun ayrılığını da yeniden hatırlattı. İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, 2024 yılında Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmiş, ardından AK Parti’ye katılmıştı. Pamukçu’ya parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Bekin’in de benzer bir karar vermesi halinde Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye milletvekili düzeyindeki bir başka geçiş gerçekleşmiş olacak. Öte yandan Yeniden Refah Partisinden seçimi kazanan 34 belediye başkanı da AK Parti’ye geçmişti.