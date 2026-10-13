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Ankara’da pavyonlara sıkı takip

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Ankara’da pavyonlara sıkı takip
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Bizim Cafe Show ve Yeşim Tekel isimli işletmeler hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında yıkım işlemi yapılmasına ilişkin tebligat yapıldığı belirtildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Bizim Cafe Show ve Yeşim Tekel isimli işletmeler hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında yıkım işlemi yapılmasına ilişkin tebligat yapıldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve denetimlerde, Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan iki işletmenin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olmadığı değerlendirildi. 25 Eylül tarihli yazıyla Altındağ Belediye Başkanlığına bildiri yapıldı. Yapılan bildirinin ardından işletmeler hakkında yıkım işlemi uygulanmasına ilişkin sürecin başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu işletmelere yıkım işlemine ilişkin tebligat yapıldığı, yaklaşık 1 hafta sonra ise yıkım işleminin başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaAltındağAnkaraTekelSon Dakika

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