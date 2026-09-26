Ankara Altındağ\'da köfteci, ödeme tartışmasında taşla darp edilerek öldürüldü

Ankara'da müşterisinin darp edilerek öldürüldüğü köftecinin esnaf komşusu, "Burada akşamları sıkıntılı olaylar olabiliyor. Olayı bir kişi gerçekleştirmiş. Taşla saldırdığını duydum. Saldırıya uğrayan kişi çok fazla darp edilmiş" dedi.

Altındağ Karapürçek'te 23 Eylül'de meydana gelen olayda, köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında ödemede yaşanana problem nedeniyle kavga çıkmıştı. İ.Ö.'nün kaldırım taşıyla saldırdığı Arduç, başına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arduç iki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırgan İ.Ö. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"Herhangi bir olayının olduğunu hiç görmedim"

Olayla ilgili konuşan Selçuk Demirindi, daha önce Arduç'un herhangi bir problemli durumuna şahit olmadığını söyleyerek, "Hayatını kaybeden kişi çok iyi bir insandı. Güzel bir müşteri çevresi vardı. Müşterisi yemeğini yemiş. Sıra hesap ödemeye geldiğinde küfürlü bir tartışma yaşanmış. Daha sonra yaralanan köfteci yoğun bakımda tedavi altına alınmış. Ardından da vefat etmiş. İyi birisiydi. Birkaç kez yanına uğramıştım ben de. Herhangi bir olayının olduğunu hiç görmedim. Kendi halinde biriydi. Duyduğum kadarıyla saldırgan kaldırım taşıyla saldırmış" dedi.

"Taşla saldırdığını duydum"

Arduç'un saldırıya uğradığı mahallenin esnaflarından Bahadır İnce ise, "Müşteri yemeğini yedikten sonra ödemeyi yapması gerektiği sırada tartışma çıkmış. Esnaf arkadaşımızı darp etmiş. Yaklaşık 5 aydır burada tezgahını kuruyordu. Akşamları çalışıyordu. Kimseye zararı yoktu. Burada akşamları sıkıntılı olaylar olabiliyor. Olayı bir kişi gerçekleştirmiş. Taşla saldırdığını duydum. Saldırıya uğrayan kişi çok fazla darp edilmiş. Gece 4'e kadar çalışırdı burada. Ben de birkaç kez gitmiştim yanına. Zararsız birisiydi" ifadelerini kullandı.