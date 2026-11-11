Ankara'da kazı doğal gaz borusunu zedeleyince yangın çıktı, alevler söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da kazı doğal gaz borusunu zedeleyince yangın çıktı, alevler söndürüldü

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Ankara\'da kazı doğal gaz borusunu zedeleyince yangın çıktı, alevler söndürüldü
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Ankara Altındağ'da altyapı kazısında doğal gaz hattı hasar gördü; sızan gazın tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede doğal gaz kesilirken cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı, kazıda kullanılan iş makinesi de hasar gördü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunun hasar görmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışması kazısı sırasında doğal gaz hattına ait boru hasar gördü. Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Bölgede doğal gaz kesilirken, cadde de araç ve yaya geçişine kapatıldı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışması devam ederken kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu.

Kaynak: DHA
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