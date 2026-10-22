Altındağ'da kahvehane tartışması kanlı bitti: Eski ev arkadaşını bıçaklayan şüpheli, cesedin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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Altındağ'da kahvehane tartışması kanlı bitti: Eski ev arkadaşını bıçaklayan şüpheli, cesedin görüntüsünü paylaştı

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Ankara Altındağ'da alkol yüzünden araları açılan Mehmet Özgü (45) ile Serkan Yılmaz (44), yolcu yönlendirme meselesi yüzünden kahvehanede yeniden tartıştı. Tabancayla ateş ederken kendi ayağını vuran Özgü, ardından Yılmaz'ı bıçakla öldürdü. Cansız bedenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen şüpheli, Cinayet Büro ekiplerince olay yerinde yakalandı.

ANKARA'da Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu. Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı.

KURŞUN KENDİ AYAĞINA İSABET ETTİ

Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu. Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Serkan Yılmaz3. SayfaAltındağCinayetAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tankut Belen Tankut Belen:
    Test sürüşümde sıradan böylesi semtlerdekilerin karakteristik yapılarından oluşuyordur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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