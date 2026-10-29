Bakan Çiftçi\'den şehit polis memuru Tayfun Akalan için başsağlığı mesaj

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ŞEHİT HABERİ BABAEVİNE ULAŞTIŞehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı.
ŞEHİT HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI
Şehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu. Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: DHA