Ankara Altındağ\'da park kavgasında 2 arka lastik patlatıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'da park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir otomobilin lastikleri patlatıldı. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Altındağ ilçesinde bir sürücü ile sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirten sürücü, tehdit ve hakarete maruz kaldı. Tartışmanın ardından aracın 2 arka lastiği patlatılırken; o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayın yaşandığı yerin amacı dışında otopark olarak kullanıldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden biri, yakalandı. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, diğerlerini yakalama çalışmaları sürüyor.