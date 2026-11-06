Altındağ'da Özdemir Gürocak İlkokulunda Maarif Sineması projesiyle gösterim yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarif Sineması" projesi kapsamında Altındağ'daki Özdemir Gürocak İlkokulunda sinema gösterimi yapıldı.

Proje kapsamında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Özdemir Gürocak İlkokulunda konferans salonu, ses sistemleri ve dijital ekran sistemleriyle tam donanımlı bir sinema salonuna dönüştürüldü.

Öğrenciler, "Oyun Avcıları" çizgi filmini, öğretmenler ise "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye (Ankaragücü)" isimli filmi izledi.

İki filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya da öğrencileri yalnız bırakmadı. Film gösterimlerinin ardından Çetinkaya, öğrencilerin filme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Tek Yürek İmalat-ı Harbiye (Ankaragücü)" filmini eski FIFA hakemlerinden Ali Palabıyık ve Ankaragücü Kulübü Altyapı oyuncuları da izledi.

Film gösterimlerinin ardından bir teşekkür konuşması yapan Okul Müdürü Hakan Çetinkaya ise etkinliklerin amacının maarif modeline uygun gösterimler ile çocukları aydınlatmak olduğunu söyledi.