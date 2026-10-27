Ankara Altındağ\'da yaklaşık 150 yıllık İtfaiye Meydanı\'nda yıkım esnafı mağdur etti

Ankara'nın yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip ticaret noktalarından İtfaiye Meydanı'nda dükkanların yıkımı devam ederken, iş yerlerini kaybeden esnaf yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip İtfaiye Meydanı'nda geçen yıl başlayan dükkanların yıkım süreci devam ediyor. Yıkımın ardından iş yerlerini kaybeden esnaf, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek bölgede ticari hayatın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizi çok mağdur etti"

Kenan Yağ, İtfaiye Meydanı'ndaki dükkanların yıkılmasının ardından babadan kalma iş yerini kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada 50 yıldır esnafım. Babadan kalma dükkanımı yıktılar. Dükkan yıkıldıktan sonra da boşta kaldık, işleri bıraktık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada 65 tane dükkan vardı, yıkılmayan 3-4 tane dükkan kaldı. Buralar kamulaştırma oldu. Buraları Hamamönü veya Hacıbayram gibi bir şeyler yapacaklar ama bu zaman ister. Burada çok esnaf mağdur kaldı."

"Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizim çok mağdur etti"

Yıkımın ardından müşteri kaybı yaşadıklarını ifade eden Yağ, "Müşteri burayı böyle görünce gelmiyor. Burası değirmenin suyu çekilir gibi oldu. Ankara'nın göbeğine böyle şeyler yakışmıyor. Tarihi olan bir yerin böyle yıkılması, esnaf olarak bizi çok mağdur etti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz" diye konuştu.