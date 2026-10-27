Ankara Altındağ'da güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediyece yıkıldı - Son Dakika
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Ankara Altındağ'da güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediyece yıkıldı

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Ankara Altındağ\'da güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediyece yıkıldı
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Ankara Altındağ'da asayiş ve güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediye ekiplerince yıkıldı. İşletmeler arasındaki bir eğlence mekanı ve 2 büfe için 25 Eylül'de belediyeye bildirim yapılmış, yıkım yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşmişti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, asayiş ve güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme, belediye ekiplerince yıkıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, asayiş ve güvenlik yönünden uygun olmadığı değerlendirilen 3 işletme belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları ve denetimleri sonucunda Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanı ile 2 büfe hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 25 Eylül'de Altındağ Belediye Başkanlığı'na bildirim yapılmıştı. Bildirimin ardından işletmelere tebligat yapılarak yıkım süreci başlatıldı. Yaklaşık bir hafta sonra, 3 işletmenin yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Altındağ3. SayfaAsayişAnkaraGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Altındağ'da güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediyece yıkıldı - Son Dakika
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