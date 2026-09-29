Ankara Altındağ\'da iki mobilya dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara Altındağ'da iki mobilya dükkanı yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saat 17.00 sıralarında Altındağ Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'taki bir mobilya dükkanında çıkan yangın, bitişikteki dükkana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki dükkan kullanılamaz hale geldi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yan yana bulunan iki mobilya dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Hacı Bayram Mahallesi Ayhan sokak üzerindeki bir mobilya dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer mobilya dükkanına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken iki dükkan kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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